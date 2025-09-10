Fira de Lleida resituará su entrada principal con el nuevo pabellón

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El estreno del nuevo pabellón desmontable en Lleida comportará reubicar la entrada principal al recinto ferial, que pasará a ser por la calle Camí de Picos. “Ganaremos un vestíbulo y una entrada principal más accesible para llegar a pie o en transporte público, ganaremos una imagen unificada de los pabellones y las zonas de aparcamiento del recinto quedarán mejor marcadas y acotadas”, detalló Larrosa.

El nuevo pabellón desmontable estará listo para Municipàlia

El nuevo pabellón desmontable de Fira de Lleida estará listo para el salón Municipàlia, que se celebrará del 21 al 23 de octubre. Así lo aseguraron ayer los patrones de la Fira (Generalitat, Cámara de Comercio, Diputación y Paeria) en la visita que hicieron para ver la evolución de los trabajos del nuevo equipamiento, que se está levantando junto al pabellón 4 entre las calles Camí de Picos y Gandesa. El alcalde, Fèlix Larrosa, informó que los trabajos empezaron hace 20 días “y el compromiso de la Unión Temporal de Empresas (UTE) que lo está haciendo es que el plazo de ejecución es de dos meses”.

Su construcción corre a cargo de la UTE formada por la empresa leridana Bové i Gili Exhibitions SL y la firma holandesa De Boer Estructuras España, mientras que la losa de hormigón sobre la que se está levantando corrió a cargo de la constructora Boscirem SL. Cabe recordar que la previsión del gobierno municipal es que este pabellón se desmonte y se traslade una vez esté acondicionado el nuevo recinto ferial en los terrenos de la antigua Hípica, donde ahora se instalan las Firetes.