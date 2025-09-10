Ratifican que Municipàlia estrenará el nuevo pabellón

El nuevo pabellón desmontable de Fira de Lleida estará listo para el salón Municipàlia, que se celebrará del 21 al 23 de octubre. Así lo aseguraron ayer los patrones de la Fira (Generalitat, Cámara de Comercio, Diputación y Paeria) en la visita que hicieron para ver la evolución de los trabajos del nuevo equipamiento, que se está levantando junto al pabellón 4 entre las calles Camí de Picos y Gandesa. El alcalde, Fèlix Larrosa, informó que los trabajos empezaron hace 20 días “y el compromiso de la Unión Temporal de Empresas (UTE) que lo está haciendo es que el plazo de ejecución es de dos meses”. Su construcción corre a cargo de la UTE formada por la empresa leridana Bové i Gili Exhibitions SL y la firma holandesa De Boer Estructuras España, mientras que la losa de hormigón sobre la que se está levantando corrió a cargo de la constructora Boscirem SL. Cabe recordar que la previsión del gobierno municipal es que este pabellón se desmonte y se traslade una vez esté acondicionado el nuevo recinto ferial en los terrenos de la antigua Hípica, donde ahora se instalan las Firetes. “Estamos contenyos de la solución que hemos alcanzado y estamos trabajando todos de forma decidida para consolidar el recinto ferial, el entendimiento entre los patrones de la Fira es total”, remarcó Larrosa. Por su parte, el presidente de la Diputación, Joan Talarn, señaló que es “un pabellón muy necesario” y alabó la colaboración de los patrones “para que la ciudad siga siendo un referente en el ámbito ferial”.

Nueva entrada principal

El estreno del nuevo pabellón comportará reubicar la entrada principal al recinto ferial, que pasará a ser por la calle Camí de Picos. “Ganaremos un vestíbulo y una entrada principal más accesible para llegar a pie o en transporte público, ganaremos una imagen unificada de los pabellones y las zonas de aparcamiento del recinto quedarán mejor marcadas y acotadas”, detalló Larrosa.

Lleida aspira a un congreso sobre iluminación

Lleida se ha postulado para acoger el próximo mayo el Simposium Nacional de Alumbrado, un congreso estatal centrado en la iluminación urbana. El alcalde, Fèlix Larrosa, se reunió ayer con miembros del Comité Español de Iluminación (CEI), el ente que organiza este evento, e informó que el próximo día 25 se sabrá si Lleida acogerá el certamen. Larrosa dijo que el CEI también se interesó por conocer el proceso de renovación del alumbrado público y monumental que ha iniciado el gobierno municipal.