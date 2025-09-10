La UdL estrena campus de Enfermería en Tremp con 22 estudiantes de primero

Publicado por Marc Carbonell Lleida Creado: Actualizado:

La UdL amplía fronteras y marca un hito histórico con la puesta en marcha del grado de Enfermería en Tremp, donde 22 estudiantes de primero estrenaron ayer las nuevas instalaciones –provisionales– en el instituto . La universidad recibió casi 400 solicitudes para cursar estos estudios en el nuevo campus, más de 60 como primera opción.

Veintidós estudiantes de Lleida, del resto de Catalunya y de otros sitios del Estado como Navarra o Jaén marcaron ayer un nuevo hito histórico de la Universitat de Lleida (UdL) al empezar el primer curso de Enfermería en el nuevo campus de Tremp, que estrena instalaciones –provisionales– en la segunda planta del instituto de la capital del Jussà. Como el resto de los nuevos alumnos de la universidad, tuvieron una jornada de acogida en la que descubrieron las nuevas instalaciones, adaptadas para contar con “una aula que se une a otra de simulación con las mismas características que tenemos en Lleida e Igualada”, explicó la jefa de estudios del grado en el Pirineo, Ana Lavedán. “También tenemos una sala de estudio donde se instalará un sistema de realidad virtual para hacer prácticas”, añadió.

La UdL recibió casi 400 solicitudes para estudiar Enfermería en Tremp, de las cuales más de 60 como primera opción, detalló Lavedán. “Hemos llenado todas las plazas con muchas personas del territorio, lo que es una grandísima noticia”, celebró. Así, la universidad leridana amplía sus fronteras con el segundo grado que ofrece en el Pirineo, después de que en 2021 INEFC abriera un centro adscrito a la UdL en La Seu d’Urgell, donde imparte Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.

La falta de enfermeras, agravada en las zonas rurales, “es la principal razón por la que estamos aquí”, explicó Lavedán, que agradeció “cómo se han volcado los sanitarios de toda la región sanitaria, que tienen ganas de recibir a los estudiantes”. Los alumnos podrán hacer prácticas desde el primer curso en Tremp, y a partir de tercero también se desplazarán a otras localidades del Pirineo. También podrán ser practicantes en los equipos del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) que asisten en pistas de esquí.

Con la previsión de acoger cada curso a una veintena de nuevos estudiantes, la UdL prevé construir una unidad docente en las inmediaciones del hospital de Tremp. Lavedán destacó que los grupos reducidos “son perfectos para realizar una docencia de calidad” y valoró que “no hay nada más auténtico que ver materializado algo que en un inicio pudo ser considerado como muy difícil”.

El ayuntamiento de Tremp ha facilitado el acceso a la vivienda en el municipio a varios estudiantes foráneos. Una de ellas es Sofía, una joven de Jaén que explicó que “comparto piso con otras tres estudiantes de Enfermería y el ayuntamiento manejó el precio para que nos sea más asequible”. Otro alumno de Vic, Gabriel, también comparte piso en Tremp con más estudiantes del grado.

Solo nueve grados empiezan con plazas vacantes

Ayer fue el primer día de clases para 2.626 estudiantes de primero en la UdL, que arranca el curso con solo 9 titulaciones con plazas vacantes, 8 de la facultad de Letras y una de la de Derecho, Economía y Turismo. Quedan 116 plazas libres de primero, aunque en los centros propios hay 2.399 matriculados para 2.337 plazas, lo que implica sobrematrícula, sobre todo en Arquitectura Técnica, el doble grado de Educación Infantil y Primaria, y Administración y Dirección de Empresas en Igualada.