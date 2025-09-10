Lleida aún tiene más de 1.300 vacantes de Formación Profesional para este curso

Los centros de la provincia arrancarán el nuevo curso de Formación Profesional el próximo viernes con 1.373 plazas vacantes, una cifra que se ha reducido de forma considerable respecto el pasado año, cuando había 1.943 después de que centenares de alumnos no fueran admitidos en las dos tandas de asignación previas por overbooking. Así lo recoge el mapa de vacantes que hizo público ayer el departamento de Educación, y en el conjunto de Catalunya ascienden hasta las 15.232 vacantes, de las cuales 7.795 son de ciclos formativos de grado medio y 7.437, de grado superior.

En el caso de las comarcas leridanas, de las 1.373 plazas de FP que quedan vacantes 803 corresponden a los ciclos de grado medio, mientras que las 570 restantes son de los superiores. El Segrià es la comarca que más plazas ofrece y es la que ha acabado con más vacantes con 514, 274 de grado medio y 240 de superior. Le sigue el Pla d’Urgell con 226 (125 de grado medio y 101 de superior); la Segarra con 106 (76-30); el Urgell con 105 (65-50), el Solsonès con 104 (54-50); el Alt Urgell con 79 (57-22); la Noguera con 76 (56-20); Alta Ribagorça con 67 (49-18); el Pallars Jussà con 39 (todas de grado superior); la Val d’Aran con 33 (todas de grado medio); Les Garrigues con 31 (todas de grado medio); y el Pallars Sobirà con 16 (todas ellas de ciclos de grado superior). Respecto a las titulaciones con más plazas disponibles, en los ciclos de grado medio encabeza el ranking el de sistemas microinformáticos y redes con un total de 95. A su vez, en los ciclos de grado superior administración y finanzas, con 63, y desarrollo de aplicaciones multiplataforma, con 53, son los que cuentan con más.

En el conjunto de Catalunya las 5 familias de grado medio con más vacantes disponibles hasta ahora son informática y comunicaciones (1.001); administración y gestión (979); sanidad (716); servicios socioculturales y a la comunidad (571); y comercio y marketing (505). En grado superior son servicios socioculturales y a la comunidad (986 vacantes); informática y comunicaciones (707); comercio y marketing (620); sanidad (595); y hostelería y turismo (593).

La Generalitat irá actualizando diariamente las cifras de plazas vacantes y la disponibilidad de cada centro a través de la página web (https://preinscripcio.gencat.cat/ca/inici/). Los interesados en optar a una de las vacantes deberán contactar directamente con los centros.