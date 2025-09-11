La defensa de la lengua, pilar central del acto institucional de la Diada en la Seu Vella de Lleida

Publicado por Marc Carbonell Lleida Creado: Actualizado:

La celebración de la Diada Nacional de Catalunya ha reunido este mediodía a unas 300 personas en la Seu Vella de Lleida en un acto institucional unitario. Representantes de varias entidades, el Ayuntamiento, la Diputació y el Govern de la Generalitat han aprovechado el acontecimiento para hacer una firme defensa del catalán y han denunciado la situación en Gaza, que el alcalde Larrosa ha calificado de "genocidio".

Durante sus intervenciones, tanto Óscar Ordeig, Fèlix Larrosa, Joan Talarn como Núria Gil han coincidido en la necesidad de proteger la lengua catalana. El conseller Ordeig ha destacado que "tenemos que reivindicar, en Catalunya y por todo el mundo, la lengua y nuestro sistema educativo, inclusivo, catalán y para todos". Por su parte, el alcalde Larrosa ha subrayado que "nos tenemos que mantener firmes a la hora de defender el modelo lingüístico de la escuela catalana delante de los que pretenden utilizar la lengua como arma y anular su función de acoger y cohesionar".

Un acto con música tradicional y ofrenda floral

La celebración ha empezado puntualmente a las 12 del mediodía en el recinto histórico de la Seu Vella. Jan Castells y Bernat Pedrós, estudiantes de la Escuela Superior de Música de Catalunya, han interpretado con gralla y timbal una composición que incluía varios fragmentos del Libro de Òrgan de Lleida. El ambiente musical se ha complementado con las actuaciones de la Coral Maristes Montserrat Lleida y del Cor Tradicional i Popular de Lleida, que han aportado un tono solemne a la conmemoración.

Homenaje a las víctimas de 1707

Uno de los momentos más emotivos del acto ha sido la ofrenda floral realizada en el monolito que recuerda a las víctimas de los hechos de 1707, cuando Lleida sufrió un asedio durante la Guerra de Sucesión.