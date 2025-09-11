La recogida de cartón comercial se extiende a 1.500 establecimientos

El ayuntamiento puso en marcha ayer por la noche el servicio de recogida de cartón comercial a todos los pequeños establecimientos comerciales y hosteleros de la ciudad. Hasta ahora solo lo prestaba para las tiendas del Eix y grandes superficies, pero lo ha ampliado para que 1.500 negocios adopten este sistema, que servirá para evitar que los contenedores de papel y cartón se llenen con los residuos de este tipo que generan y que, en algunos casos, impedía que pudieran utilizarlos los vecinos.

La teniente de alcalde de Gestión de la Ciudad, Begoña Iglesias, informó que la puesta en marcha de este servicio irá de la mano de una campaña informativa que están haciendo junto con la empresa Ecostudi a los establecimientos donde se aplica. La campaña informativa durará un mes y medio, se dará a todos los comerciantes y hosteleros un díptico informativo y “se les explicará que deben dejar el cartón bien recogido junto al contenedor de la fracción resto, el de color gris, a partir de las ocho de la tarde”, dijo Iglesias. La recogida del papel y cartón comercial se hará a partir de las once de la noche. “Cuando acabemos esta primera ronda informativa se hará otra de seguimiento, pero a partir de entonces también se podrán aplicar sanciones a aquellos que no lo hacen correctamente”, añadió Iglesias, que recordó que las sanciones pueden ir de los 400 a los 4.000 €.

“Lo que queremos con esta medida es tener las islas de contenedores ordenadas”, remarcó la teniente de alcalde, que recordó que la recogida de cartón comercial se implementó por primera vez en 2017. Sin embargo, en el pasado mandato, en el que gobernaron ERC y Junts, además del Comú en los primeros dos años, se suprimió “y ahora vemos que es necesario recuperarla para poner orden en las islas de contenedores”. Esta medida fue anunciada a finales del año pasado después de que se suprimiera la recogida puerta a puerta en Pardinyes y Balàfia, además de otro servicio encargado de reforzar la limpieza de las islas de contenedores que entró en vigor hace ya varios meses. Tanto la Federación de Hostelería como la de Comercio (Fecom) colaborarán en la difusión de esta campaña y de este nuevo servicio.