Reabierto al tráfico el puente que conecta Ciutat Jardí con Joc de la Bola

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El subdelegado del Gobierno central en Lleida, José Crespín, la teniente de alcalde Begoña Iglesias y responsables de Adif y de la asociación de vecinos de Ciutat Jardí reabrieron ayer al tráfico el puente que salva las vías de la línea de alta velocidad y conecta este barrio con Joc de la Bola tras más de tres meses de obras. El viaducto se encontraba en mal estado tras 19 años en funcionamiento y los trabajos para rehabilitarlo han costado 643.044 euros.