Retoman las obra de un edificio que quedó a medias por la crisis de 2008 en Lleida y ya han vendido más de la mitad

La crisis de 2008 como consecuencia de estallido de la 'burbuja' inmobiliaria dejó un paisaje de 'esqueletos' de edificios que quedaron a medio hacer en la ciudad. Uno de ellos fue una promoción de viviendas en La Bordeta, en Lleida, en las inmediaciones del Parc de l'Aigua, compuesta por dos bloques entre la calle Enginyer Santi Companys y la avenida Fontanet, muy cerca del vial Miquel Batllori. Ahora, más de quince años después, las obras para finalizarlo, a cargo de la empresa Sorigué, serán retomadas este mismo mes y la comercializadora, Fincas Farré, asegura que ya han vendido más del 50% de las 41 viviendas de las que consta la promoción, bautizada como Aqua Residencial Parc de l'Aigua.

En concreto, el bloque de los números 86-88 de la calle Santi Companys tendrá 17 pisos repartidos entre planta baja y seis plantas. Y el de la avenida Fontanet 32-38 tendrá cuatro plantas y 24 viviendas. Entre ambos habrá una zona comunitaria con piscina. La entrega está prevista para el segundo trimestre de 2027.

Este ‘esqueleto’ ha sido utilizado en varias ocasiones como refugio por personas sin hogar, al menos en 2023 y en 2019, pese a estar rodeado por una valla, que no sirvió de impedimento para la entrada de indigentes, que acumularon todo tipo de desperdicios.

Balance de estructuras

El pasado abril, el ayuntamiento informó tras una reunión de la comisión de seguimiento de la Estrategia de la Vivienda que el sector de la promoción inmobiliaria y de la construcción de Lleida habían iniciado procesos para finalizar la edificación de seis estructuras inacabadas en diferentes zonas de la ciudad, que suman un total de 92 pisos previstos.

Entre los años 2013 y 2015, los servicios técnicos municipales identificaron hasta quince inmuebles sin acabar, de los cuales cinco finalmente fueron terminados un tiempo después y dieron lugar a 87 nuevas viviendas. Por ejemplo, uno de los bloques que fue finalizado después de años de haber quedado abandonado es el ubicado en la confluencia de Rambla Ferran con la calle Ramon Castejón, cerca de la plaza Ramon Berenguer IV.