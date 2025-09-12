Empate en la encuesta de SEGRE sobre si Lleida necesita un gran centro comercial

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Cada semana SEGRE os propone una encuesta en la que podéis participar a través de la portada de la web, y sólo una vez por persona. Normalmente siempre hay una opción que destaca sobre el resto, y que obtiene la mayoría de votos. Pero no es el caso de la encuesta de esta semana, sobre si Lleida necesita un gran centro comercial.

Y es que hay encuestas que suelen quedar más o menos igualadas, pero esta se encuentra, este viernes 12 de septiembre a las 10 de la mañana, de la siguiente manera: un 48,71% opina que NO, un 48,44% opina que SÍ. Y un 2,86% opina que NO LO SÉ. Empate técnico. Hasta ahora han participado 736 personas.

Encuesta

Es por eso que, con la encuesta completamente igualada, os pedimos la participación y vuestra opinión sobre un tema que como se puede ver, genera opiniones a favor y en contra.