La terminal de buses ya luce parte de la fachada

Los operarios que trabajan en las obras de la nueva estación de autobuses han instalado buena parte la fachada metálica y acristalada, uno de los elementos identificativos del edificio, en la calle Príncep de Viana y la plaza Ramon Berenguer IV, mientras que en el interior avanza la adecuación de los andenes y de los espacios destinados a oficinas y servicios. De momento, ni el departamento de Territorio ni la Paeria han informado de cuándo se instalarán las nuevas escaleras de acceso a la pasarela peatonal sobre las vías, después de que las antiguas fueran retiradas el pasado abril para ejecutar precisamente la instalación de la nueva fachada. Entonces, la Paeria indicó que las nuevas, que serán de materiales de obra, estarían a punto en septiembre. Asimismo, el ascensor que da a Ramon Berenguer IV está averiado desde hace más de tres meses.