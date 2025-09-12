Más de un año de espera media para las operaciones de hernia discal en el hospital Arnau de Vilanova de Lleida

Publicado por Marc Carbonell Lleida Creado: Actualizado:

Someterse a una cirugía de una hernia discal conlleva una espera media de 412 días en la sanidad pública leridana, prácticamente un año y dos meses. Se mantiene como la intervención con la mayor lista de espera en Lleida, según los últimos datos del departamento de Salud referentes al pasado julio. Entonces, 87 pacientes esperaban para ser operados de esta enfermedad en el hospital Arnau de Vilanova, el único del sistema sanitario público de la demarcación donde se practica. En este centro se han operado 54 personas de hernia discal desde enero.

Sin dejar de ser alarmante, la espera para operaciones de hernia discal se ha reducido considerablemente en los últimos meses. En junio era de 469 días, casi dos meses más, y había 93 personas pendientes. Un año atrás, en junio de 2024, alcanzaba los 520 días de media (casi un año y medio) y había 136 pacientes en lista. Mientras, en diciembre del año pasado subió hasta los 584 días (más de un año y 7 meses), con 140 personas en lista.

Las operaciones de raquis (columna vertebral) son las siguientes con más demoras, de 334 días en el hospital Arnau. Son unas de las más solicitadas, con 325 personas en lista de espera y 229 pacientes intervenidos este año.

Mientras, la intervención de cataratas se mantiene, de lejos, como la más requerida: 1.185 pacientes (917 en el llano y 268 en el Pirineo) deben esperar 74 y 68 días de media, respectivamente. Salud garantiza un plazo de acceso inferior o igual a 180 días para esta operación, así como para las de prótesis de rodilla y cadera. En lo que va de año se han llevado a cabo 1.802 operaciones de cataratas en la sanidad pública del llano y 488 en la montaña.

Respecto a las cirugías oncológicas, ninguna supera el plazo de acceso garantizado de 45 o 60 días fijado por Salud. La del cáncer del sistema nervioso central es el que presenta una mayor demora, de 27 días de media en el Arnau, el único hospital de Lleida donde se practica. Mientras, en el Pirineo solo hay lista de espera para las operaciones de cáncer de piel en el hospital de La Seu, donde dos pacientes tenían que esperar una semana para operarse en julio.

Asimismo, el departamento de Salud garantiza un plazo de acceso inferior a 90 días para las cirugías cardíacas valvular mayor y coronaria mayor. El resto cuenta con plazos máximos de referencia que varían entre 90, 180 y 365 días.