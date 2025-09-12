Los Mossos sorprenden a un traficante de marihuana en el Centro Histórico de Lleida

Publicado por segre Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre de 52 años como presunto autor de un delito contra la salud pública. Hacia las ocho de la mañana de este jueves, durante un patrullaje planificado preventivo de un equipo del Área Regional de Recursos Operativos (ARRO) por la zona del Centro Histórico de Lleida, los agentes detectaron en la calle Joan Baget a un individuo que se podría dedicar a la venta ilegal de tabaco en la vía pública.

Al identificarlo le encontraron una bolsa donde llevaba 22 paquetes de tabaco de diferentes marcas y 34 bolsitas con marihuana. Esta droga estaba envasada en el formato habitual para su venta al detalle, según la policía. El detenido, con antecedentes, pasará este viernes a disposición del juzgado de guardia de Lleida.