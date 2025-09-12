Trabajos en festivo para terminar lo antes posible el pabellón de la Fira

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Las obras de construcción del pabellón desmontable de la Fira no paran ni en festivo y ayer varios operarios trabajaban en la colocación de las láminas metálicas que cierran el perímetro de su cubierta. Asimismo, ya se ha instalado la estructura de sus paredes, con barras de madera. Esta misma semana, representantes de las instituciones patronas de Fira de Lleida ratificaron que este equipamiento estará listo para Municipàlia, del 21 al 23 de octubre. Este edificio, que podrá ser trasladado en un futuro a los terrenos de la antigua Hípica donde está previsto reubicar el recinto ferial, tendrá 2.500 metros cuadrados y su presupuesto es de 3,6 millones de euros.

Mientras, vecinos de la avenida Doctor Fleming indicaron que ayer por la mañana también había operarios ejecutando obras en la remodelación del tramo situado entre Ronda y Alcalde Pujol, que está siendo reconvertido en una rambla en la parte que da al Camp d’Esports. Tal como publicó este diario el pasado sábado, esta actuación va con retraso, ya que de acuerdo con los plazos fijados en su adjudicación debía estar acabada el pasado mes de junio. Su presupuesto es de 630.515,83 euros. Responsables de establecimientos situados en esta zona han expresado sus quejas por las molestias que ocasionan los trabajos y también por la supresión de aparcamientos que comporta el proyecto.