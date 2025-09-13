La rambla de Riu Ebre, un mes con un tramo cortado

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La nueva rambla verde de la calle Riu Ebre todavía tiene un tramo cerrado al paso más de un mes después que una fuga en una tubería de agua obligara a precintarla por seguridad. En esa zona aparecieron grandes grietas y operarios abrieron una zanja en la zona ajardinada para detectar la fuga que la inundó parcialmente. El tramo cerrado al público es el que está cerca de la rotonda con Doctora Castells. La Paeria no precisó cuánto tiempo seguirá precintado ni tampoco las actuaciones que prevé llevar a cabo para reparar todos los desperfectos existentes. Cabe recordar que la rambla verde fue inaugurada a principios de julio, el reventón en la tubería ocurrió un mes después y dejó unas horas sin agua a vecinos de la zona. También obligó a cortar el tráfico durante un día entre las calles Doctor Zammenhoff y Doctora Castells.