L’Horta, lugar de peregrinación

Uno de los capítulos más fascinantes de la historia de Lleida se remonta alrededor del siglo XIII, cuando en las partidas de Butsènit y Grenyana se encontraron dos Mares de Déu escondidas tras la llegada de los musulmanes. La pequeña figura de la virgen Maria de Butsènit fue hallada por un agricultor mientras segaba, mientras que la de Grenyana se descubrió en una cueva, según se ha documentado en archivos históricos. Tales hallazgos llevaron a la construcción de una ermita en cada partida, las únicas de l’Horta, que se convirtieron en importantes centros de perenigración para “muchas personas que les pedían protección y milagros”, explica la presidenta de la asociación de vecinos de Grenyana, Dolors Comes. “Siempre se ha dicho que las hileras de carros aparcados casi llegaban a Alcarràs, hasta que se cambiaron por autobuses llenos de personas que también venían de la ciudad”, añade la presidenta vecinal de Butsènit, Mireia Valls.

Vecinos y visitantes popularizaron los ya tradicionales Aplecs de Butsènit y Grenyana, que luego ayudaron a dar nombre al famoso Aplec del Caragol. Son la manifestación anual más importante de la devoción por la virgen Maria, que se celebra en torno al 8 de septiembre para celebrar su nacimiento. Butsènit vive hoy su día grande con una misa y ofrenda floral, mientras que el turno de Grenyana será la semana que viene. “El primer Aplec de Butsènit del que tenemos registros data de 1869”, señala Valls.

Butsènit conserva la figura original de su virgen, hecha de alabastro. Sobrevivió a los saqueos anticlericales de la Guerra Civil gracias a una vecina que la escondió en un cesto y la resguardó en su casa. Por el contrario, la de Grenyana no tuvo la misma suerte y fue quemada junto con las imágenes y altares de la ermita. “La restauración del templo acabó en 1955 con la entronización de una nueva imagen de la Mare de Déu de Grenyana, hecha de madera por el escultor leridano Jaume Gort”, indica Comes.

Aunque se conserva la original, la figura de la Mare de Déu de Butsènit no ha estado libre de saqueos. La ermita sufrió un robo hace aproximadamente una década en el que se llevaron el estuche con la pedreta utilizada en los rituales para curar enfermedades de la vista. “Se colocaba bajo el párpado en los ojos enfermos mientras se oraba”, relata Valls.

Las presidentas vecinales de las dos partidas ponen de manifiesto la hermandad entre Butsènit y Grenyana, marcada por la fe. Coinciden en señalar que la devoción “cuesta de transmitir a las nuevas generaciones, pero los Aplecs tienen mucha vida y la escuela ha ayudado a fijarlos en l’Horta”.

En el caso de Grenyana, Comes explica que “cada familia pagó 1.500 pesetas para que pudiéramos tener una escuela, que cerró en la década de los 70”. Las primeras clases se iniciaron en 1948, con una quincena de alumnos, y la escuela se suprimió en 1976, con 17 alumnos. Entonces, todas las escuelas parroquiales de Lleida se juntaron en el edificio del Seminari Menor, el actual Rectorado de la UdL.

Ermitas que también acogieron las escuelas

Además de ser el hogar de las Mare de Déu, las ermitas de Butsènit y Grenyana han cumplido una importante función social a lo largo de los años, ya que también han sido las sedes de las escuelas de ambas partidas durante décadas. La de Butsènit empezó en la ermita, donde también se alojaron monjas de Sijena durante un tiempo, y se trasladó después a un edificio anexo. Se trata de la escuela Antoni Bergós, perteneciente a la ZER Horta de Lleida, que con más de 100 años de historia actualmente cuenta con 22 alumnos. Hacen clases en dos aulas multinivel que comparten edificio con el local social de la partida. “La escuela ha contribuido muchísimo a fijar a los jóvenes en l'Horta, podíamos hacer toda nuestra vida en la partida y solo íbamos a la ciudad puntualmente”, recuerda Valls.