La UdL impartirá una cátedra sobre innovación y eficiencia en la salud

La Universitat de Lleida (UdL) y la empresa farmacéutica AstraZeneca han acordado la creación de una nueva cátedra para promover la investigación y la formación avanzada en innovación y “generar conocimiento que contribuya al bienestar colectivo y al fortalecimiento del sistema sanitario”.

Se llamará Càtedra AstraZeneca EffiHEALTS d'Innovació i Eficiència en Salut, tendrá una duración de tres años con la posibilidad de prorrogarlos, estará dirigida por la profesora de la UdL experta en economía de la salud, Marta Trapero, que estará acompañada de un comité asesor científico y técnico integrado por expertos y delegados de la empresa farmacéutica.

Por su parte, AstraZeneca financiará la cátedra con 68.000 euros anuales. El convenio para su creación la firmaron el rector de la UdL, Jaume Puy, y la directora de Asuntos corporativos y Acceso al mercado de la compañía, Marta Moreno. El primero destacó que esta cátedra es “la mejor garantía que esta generación de conocimiento tenga un impacto real en la sociedad” y que con esta cooperación “se refuerza la misión de la cátedra de contribuir al bienestar colectivo promoviendo avances sanitarios basados en la evidencia y la eficiencia”.

Por su parte, Moreno dijo que esta cooperación “es esencial para garantizar que la innovación se traduzca en una mejor atención para los pacientes”.