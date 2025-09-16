Vertidos de basura en Lleida, una imagen cada vez más habitual

Bolsas de basura delante de un contenedor en Joc de la Bola. - VOX

Vecinos de la calle Camp de Mart denunciaron ayer un vertido de basura en el que había jeringuillas junto a un contenedor. Una imagen que, por desgracia es más que habitual en todos los barrios de la ciudad.

El grupo municipal de Vox también denunció la acumulación de basuras fuera de los contenedores en Joc de la Bola y reclamó un plan de limpieza “real”.