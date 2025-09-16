Zona encharcada en las obras de la nueva estación de autobuses

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Las obras de construcción de la nueva estación de autobuses en los Docs y el entorno de la antigua harinera La Meta avanzan, pero una parte del nuevo edificio que se levanta cerca de la calle Comtes d'Urgell se puede apreciar que está encharcada. En la parte que da a Príncep de Viana y a Ramon Berenguer IV continúa la instalación de las placas metalizadas y los cristales que conforman la fachada principal de la terminal.