Niubó dice que el Govern defenderá el catalán como lengua vehicular

La consellera de Educación, Esther Niubó, afirmó ayer en el Parlament que el Govern defenderá con firmeza el catalán como lengua vehicular en la escuela y afirmó que es “una herramienta de integración, en ningún caso de imposición”. Respondió así a la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), que anula parcialmente el decreto 91/2024 sobre el régimen lingüístico, un texto que, tal como recordó, “nunca entró en vigor porque se suspendió cautelarmente en el momento de su publicación”. Niubó defendió que el modelo educativo catalán garantiza el pleno dominio de todas las lenguas oficiales al final de la escolarización y reivindicó el consenso social y político que lo sustenta.La consellera quiso dejar claro que presentarán un recurso de casación y activarán “todas las medidas legales oportunas”. Subrayó que no se trata solo de preservar un decreto, sino de proteger “un modelo educativo que ha sido clave para la cohesión social, la igualdad de oportunidades y la convivencia”. “El catalán es el centro de gravedad entorno del cual construimos un espacio común donde todo el alumnado puede aprender, convivir y crecer en igualdad de condiciones”, remarcó, e incidió en que el modelo no solo garantiza el pleno dominio del catalán, sino también del castellano y el aranés, y que así lo acreditan las pruebas de final de etapa. Niubó destacó que este consenso lingüístico cuenta con el apoyo de la mayoría del Parlament y de un amplio tejido institucional, social y cultural. “No es una ocurrencia, es el fruto de una apuesta colectiva nacida hace décadas”, recordó, y pidió responsabilidad a todos los políticos para preservar el pacto. Además, negó una discriminación hacia el castellano y añadió que los proyectos educativos de los centros tienen en cuenta la realidad sociolingüística para compensar desigualdades.Por otra parte, dijo que el 30% de los institutos tienen comedor escolar y que trabajan para aumentar la cobertura, especialmente en los más vulnerables. También informó de que se avanzará el pago de las mochilas escolares, que hasta ahora se hace con un trimestre de retraso.

Alertan de una reducción de horas de ciencias en Bachillerato

La plataforma Ciències en Perill criticó ayer que el proyecto de reforma del Bachillerato científico en Catalunya que propone Educación, fusionando las materias científicas en primero, “no mejora el sistema”, y alertó de que reduce horas reales de ciencias y que hará subir las ratios, cn grupo con más de 20 alumnos en Física/Química y Biología/Geología. “El mismo departamento reconoce que las horas dedicadas a cada disciplina podrían reducirse y pretende compensarlo con optativas no garantizadas en todos los centro”, lamentó. También señaló que es un “retroceso pedagógico”.

Propuestas de la Fundació Bofill para mejorar la lectura

La Fundació Bofill propuso ayer un plan de 27 millones anuales para mejorar los resultados de comprensión lectora de los alumnos catalanes y situarlos “por encima de la media europea”. Señaló que Catalunya destaca por tener muchos alumnos con resultados bajos (un 30% frente a la media europea del 23%) y pocos con altos (27% y 40), y planteó elaborar un estándar curricular “claro y basado en la evidencia” sobre cómo se aprende a leer y que especifique qué habilidades hay que lograr cada curso, desde Infantil hasta Secundaria. También propuso un programa de acompañamiento en todas las escuelas con asesoramiento durante dos años en las prácticas de aula, así como 158 nuevos profesionales en los Equipos de Asesoramiento Psicopedagógico especializados en lenguaje y lectura para “identificar prematuramente al alumnado con dificultades”. Además, un plan de bibliotecas escolares para todos los centros, con acompañamiento de bibliotecarios profesionales y horas de docentes, y actividades de lectura durante el verano, coordinadas con escuelas, ‘casals’ y bibliotecas.