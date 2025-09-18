Denuncian “privatización” de dos bloques de pisos sociales en Lleida

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca y el Sindicat de Llogateres afirman que la Fundació la Caixa quiere “privatizar” 116 pisos de alquiler social de la calle Cal Bernet, en La Bordeta, y 50 de la calle Cambrils, en Els Mangraners, al pasarlos a InmoCriteria. Apunta que “están en riesgo de desahucio porque no quiere renovar los contratos de los inquilinos. Les dicen que la única manera de no echarlos es endeudarse con sus créditos y condiciones, incluso a familias que no tienen capacidad económica”, detallan.

Presentarán una moción en el pleno de la Paeria para declarar “arrendador non grato”, denunciar “24 cláusulas abusivas de los contratos y el cobro indebido del IBI”, paralizar los desahucios, prorrogar los contratos de forma indefinida y que los pisos pasen al Incasòl.

La Fundació la Caixa precisa que InmoCaixa gestiona los activos de alquiler de la fundación y dice que se ofreció a los inquilinos comprar los pisos. “La política de InmoCaixa es dar las máximas facilidades considerando su situación económica”, indicó, y añadió que si detectan casos de vulnerabilidad actúan “de la mano de la administración para dar tiempo y espacio para que puedan encontrar una solución residencial”.