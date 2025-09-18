SEGRE

Detenido por un robo violento en la calle Juli Cèsar de Lleida

Uno de los agresores fue arrestado en la calle Canonge Brugulat

Patrulles de la Guàrdia Urbana i un dels implicats, al carrer Doctor Combelles amb Canonge Brugulat.J.M.C.

Lluís Serrano
redacció

La Guardia Urbana de Lleida detuvo este jueves de madrugada a un hombre de 31 años como presunto autor de un robo con violencia e intimidación. Los hechos pasaron a las 00.51 horas en la calle Juli Cèsar, cuando dos hombres agredieron a un tercer hombre para robarle. 

Al detectar la presencia de agentes de la policía local, ambos agresores huyeron corriendo. Uno de los supuestos ladrones fue interceptado y arrestado finalmente en la calle Canonge Brugulat, según ha explicado la Guardia Urbana.

