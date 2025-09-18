Detenido por un robo violento en la calle Juli Cèsar de Lleida
Uno de los agresores fue arrestado en la calle Canonge Brugulat
La Guardia Urbana de Lleida detuvo este jueves de madrugada a un hombre de 31 años como presunto autor de un robo con violencia e intimidación. Los hechos pasaron a las 00.51 horas en la calle Juli Cèsar, cuando dos hombres agredieron a un tercer hombre para robarle.
Al detectar la presencia de agentes de la policía local, ambos agresores huyeron corriendo. Uno de los supuestos ladrones fue interceptado y arrestado finalmente en la calle Canonge Brugulat, según ha explicado la Guardia Urbana.