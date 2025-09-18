SEGRE
MOVILIDAD

Los usuarios de patinete deberán tener seguro y un permiso especial

La Paeria lo incluirá en la ordenanza antes que concluya la moratoria de la DGT

Dos trabajadores del ayuntamiento haciendo el circuito durante la parte práctica de la formación. - TV LLEIDA

Núria Codony
LLEIDA
LLEIDA

El ayuntamiento de Lleida organizó ayer una formación dirigida a 60 usuarios de patinetes eléctricos, para enseñarles a circular de manera responsable y prevenir los accidentes. La sesión, que el consistorio organizó por primera vez, se llevó a cabo en dos turnos de mañana en el exterior de la Llotja dentro de la Semana Europea de la Movilidad Sostenible. La concejala de Seguridad Ciudadana Cristina Morón, que saludó a los responsables del curso, destacó que la iniciativa se impulsó debido al uso inadecuado de los patinetes y aprovechó para anunciar que de forma inmediata la ordenanza municipal de movilidad incorporará la obligación de que los vehículos de movilidad personal tengan un seguro y un permiso específico para poder circular. La DGT aprobó una norma que obliga a tener un seguro, pero hay una moratoria hasta el próximo enero. Morón explicó que en lo que va de año ya se han impuesto 995 sanciones a los conductores de patinetes, principalmente por circular por aceras, superar la velocidad permitida o no usar casco. Durante la actividad, agentes de la Guardia Urbana alertaron a los participantes de que últimamente hay más accidentes de patinete que de moto dentro de la ciudad y que hay que respetar las normas de circulación.

