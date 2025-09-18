Los usuarios de patinete deberán tener seguro y un permiso especial

Publicado por NÚRIA CODONY Periodista LLEIDA Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Lleida organizó ayer una formación dirigida a 60 usuarios de patinetes eléctricos, para enseñarles a circular de manera responsable y prevenir los accidentes. La sesión, que el consistorio organizó por primera vez, se llevó a cabo en dos turnos de mañana en el exterior de la Llotja dentro de la Semana Europea de la Movilidad Sostenible. La concejala de Seguridad Ciudadana Cristina Morón, que saludó a los responsables del curso, destacó que la iniciativa se impulsó debido al uso inadecuado de los patinetes y aprovechó para anunciar que de forma inmediata la ordenanza municipal de movilidad incorporará la obligación de que los vehículos de movilidad personal tengan un seguro y un permiso específico para poder circular. La DGT aprobó una norma que obliga a tener un seguro, pero hay una moratoria hasta el próximo enero. Morón explicó que en lo que va de año ya se han impuesto 995 sanciones a los conductores de patinetes, principalmente por circular por aceras, superar la velocidad permitida o no usar casco. Durante la actividad, agentes de la Guardia Urbana alertaron a los participantes de que últimamente hay más accidentes de patinete que de moto dentro de la ciudad y que hay que respetar las normas de circulación.