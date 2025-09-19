SEGRE

Denunciados al poner pancartas propalestinas a Indíbil y Mandoni de Lleida

Los afectados destacaron que pusieron los carteles y la bandera con una cuerda “sin ningún impacto en la estatua”.

Momento en que la Urbana denunció a los cuatro activistas.

La Urbana denunció ayer por vulnerar la ordenanza de civismo a 4 personas por colocar pancartas que pedían el fin del genocidio en Gaza y una bandera palestina en la estatua de Indíbil i Mandoni. 

Los afectados destacaron que pusieron los carteles y la bandera con una cuerda “sin ningún impacto en la estatua”. 

El gobierno local precisó que las actas “no tienen nada que ver con el propósito de su actuación” y que la causa de los activistas “es nuestra causa”.

