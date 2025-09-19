Detenido un hombre por la muerte del vecino de Lleida después de una disputa por los perros que paseaban

Publicado por segre Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra han detenido este viernes a un hombre de 36 años como presunto autor de la agresión en el barrio de Cappont de Lleida que acabó con la vida de otro hombre de 65 años. El arrestado está acusado de un delito de homicidio por imprudencia grave.

Tal como adelantó SEGRE, los hechos pasaron el viernes 12 de septiembre hacia las 05.30 horas en la calle Jaume II. Según los Mossos d'Esquadra, la víctima paseaba a sus tres perros desatados y otro vecino de la zona que iba con dos perros le recriminó que no los llevara con correa. Entonces iniciaron una discusión en la que el detenido sacudió fuertemente a la víctima y lo hizo caer. Según ha podido saber SEGRE, la víctima se habría golpeado con un anclaje para aparcar bicicletas al caer. El hombre se levantó y fue hasta su domicilio, donde explicó a sus familiares lo que había pasado y estos lo llevaron l hospital Arnau de Vilanova, cosa que explica que no intervinieran los Mossos d'Esquadra ni la Guardia Urbana o el Sistema de Emergencias Médicas. Una vez en el hospital, le diagnosticaron cinco costillas rotas, una de las cuales le había perforado el pulmón. Aunque lo ingresaron de urgencia, el hombre acabó muriendo el 17 de septiembre.

A raíz del hecho los Mossos d'Esquadra abrieron una investigación que permitió identificar al presunto agresor, quien ha sido detenido este viernes por la tarde y que pasará este sábado a disposición judicial a Lleida.