Detenido por la agresión mortal al vecino de Cappont cuando paseaba

Los Mossos d'Esquadra detuvieron ayer por la tarde a un hombre de 36 años como presunto autor de la agresión mortal a un vecino de Cappont de 65 años que paseaba a sus perros, como avanzó SEGRE el jueves. Fue arrestado como presunto autor de un delito de homicidio por imprudencia grave. El investigado, que no tiene antecedentes y es vecino del barrio, fue localizado por los agentes de la Unitat d'Investigació (UI) del Segrià y ayer por la tarde acudió a la comisaría acompañado con un abogado. Se negó a declarar en sede policial y está previsto que hoy pase a disposición judicial ante el juzgado de guardia de Lleida, según informaron fuentes solventes.

Cabe recordar que la agresión se produjo a primera hora de la mañana del viernes de la semana pasada en la calle Jaume II. Según los Mossos d’Esquadra, la víctima salió a las 5.30 horas a pasear a sus tres pequeños perros y lo hacía sin correa cuando otro vecino de la zona que iba con dos perros le recriminó que no los llevara atados. Entonces iniciaron una discusión en la que el investigado habría propinado un fuerte empujón a la víctima, que se golpeó con un anclaje para aparcar bicicletas y cayó al suelo. Posteriormente, el hombre herido se levantó y fue hasta su domicilio, donde explicó a sus familiares lo que había pasado. Estos lo llevaron al hospital Arnau de Vilanova, cosa que explica que en el altercado no intervinieran los Mossos d’Esquadra ni la Guardia Urbana o el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Una vez en el hospital, le diagnosticaron un traumatismo torácico con cinco costillas rotas, una de las cuales le había perforado el pulmón. Su estado empeoró con el paso de los días y acabó falleciendo el miércoles por la mañana en la UCI del hospital leridano. La familia formalizó la denuncia el miércoles y los Mossos abrieron una investigación con los datos que les aportaron ante las sospechas de un caso con responsabilidad penal. En este sentido, han recuperado grabaciones de las cámaras de seguridad en las que se observa a los dos hombres en la zona cuando se produjo el incidente, si bien no hay una cámara que grabara directamente la discusión y posterior agresión.

Código Penal

El delito de homicidio por imprudencia grave se produce cuando, sin la intención de matar, se causa la muerte de otra persona debido a una conducta descuidada o negligente. El Código Penal lo castiga con la pena de prisión de uno a cuatro años. Suele aplicarse en conductores que causan accidentes de tráfico mortales.