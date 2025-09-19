Servicio de comedor en tres ‘llars’ de jubilados en octubre

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Las 'llars' de jubilados de Santa Cecília (Cappont), Santa Teresina (Pius XII) y La Bordeta tendrán servicio de comedor a partir de octubre con la nueva concesión de su gestión. Se trata de la principal novedad de este modelo que el gobierno municipal presentó ayer a los representantes de los nueve centros sénior de la ciudad después de que el miércoles se adjudicara el nuevo servicio a la empresa Troca per la Integració Laboral, Empresa d'Inserció SL, durante los próximos tres años y por un total de 1.015.934,83 euros, IVA incluido.

Sobre el comedor, el teniente de alcalde de Acción Social, Carlos Enjuanes, detalló que la idea es desplegar este servicio en dos fases. La primera comenzará en octubre en Santa Cecília, Santa Teresina y La Bordeta. Enjuanes destacó que la empresa adjudicataria deberá coordinarse con los centros sobre este servicio, ya que estos tendrán preferencia para escoger la empresa de cátering. Los menús que deberán ofrecer tendrán que estar adaptados nutricionalmente y deberán tener en cuenta la gestión de envases. El teniente de alcalde señaló que este servicio se complementará con el que ya se ofrece en los centros cívicos de Pardinyes, el Secà y la Mariola y que, si funciona correctamente y tiene buena acogida, seguirá con una segunda fase a la que se sumarán más ‘llars’ de jubilados.

Sobre la licitación de la gestión de los centros sènior, Enjuanes señaló que el servicio contempla la gestión de actividades y la dinamización de espacios para que sean “puntos de encuentro más dinámicos, inclusivos y conectados con el barrio”. Un método que servirá, entre otros aspectos, combatir la soledad no deseada y reforzar la vida comunitaria de las personas mayores.

Gestión privada

La gestión privada de las ‘llars’ se implementó por primera vez el pasado mandato por parte del gobierno de ERC y Junts. La empresa que se hizo cargo del servicio entonces fue la misma que ha ganado la licitación ahora, Troca.