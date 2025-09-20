Lleida estrena la tarjeta Lleida City Pass para potenciar el turismo cultural

Larrosa y Bosch han presentado hoy al MORERA la Lleida City Pass acompañados de los responsables de los cuatro equipamientos adheridosAyuntamiento de Lleida

Publicado por Redacció Guissona Creado: Actualizado:

Lleida cuenta desde hoy con una nueva herramienta para dinamizar el turismo: la Lleida City Pass, una tarjeta que permite el acceso a los principales equipamientos culturales de la ciudad por un precio único de 12 euros.

El alcalde, Fèlix Larrosa, y la concejala de Cultura, Promoción de la Ciudad y Consumo, Pilar Bosch, lo han presentado al MORERA junto con los responsables de la Seu Vella, el Museo de Lleida y lo mismo MORERA, así como representantes de Turismo y Promoción Económica.

Larrosa ha destacado que la iniciativa servirá para “posicionar Lleida en el mercado turístico y en el mundo” y reforzar la capitalidad cultural de la ciudad. Por su parte, Bosch ha subrayado que es la primera vez que se hace una actuación conjunta de este tipo, con el objetivo de favorecer el conocimiento del patrimonio e impulsar el consumo local.

La tarjeta ofrece, durante un mes, un acceso único a la Seu Vella, el Museo de Lleida, el MORERA y el Castillo Templario de Gardeny. Se puede adquirir en la Oficina de Turismo, en los equipamientos adheridos y en línea en turismedelleida.cat.

De momento se han editado 800 tarjetas y 2.500 dípticos informativos para dar a conocer el nuevo producto.