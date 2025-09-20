Corte de tráfico y cambios en la L7 en sentido hacia los Mangraners por las obras en la avenida Flix

Publicado por Redacció Guissona Creado: Actualizado:

Les obras de remodelación de la calle Hostal y su entorno obligan a cortar al tráfico el tramo de la avenida Flix comprendido entre la calle de las Rosas y la avenida de las Garrigues, en dirección hacia la avenida de Artesa.

Como consecuencia, a partir del próximo lunes, 22 de septiembre, la línea de autobuses L7 modificará su recorrido. Los vehículos se desviarán por la avenida de la Canadiense y la calle Campamento, pasando por la avenida Miquel Batllori hasta recuperar el trazado habitual en la plaza Sant Jordi.

Esta alteración comporta la anulación de tres paradas (Canal, Sícoris y Avenida Artesa), que quedarán sustituidas provisionalmente por dos nuevas: Garrigues-Canadiense y Miquel Batllori-Fontanet, ubicadas en los cruces respectivos. Les afectaciones se mantendrán hasta el mes de diciembre.