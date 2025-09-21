Unas 800 personas participan en la Pedalada Popular de Lleida en el marco de la Semana de la Movilidad Sostenible

Publicado por Redacció Guissona Creado: Actualizado:

Unas 800 personas han participado este domingo por la mañana en la tradicional Pedalada Popular de Lleida, que ha recurrido un itinerario circular de 9 kilómetros por la ciudad. La actividad se enmarca dentro de la programación de la Semana de la Movilidad Sostenible y Segura 2025.

La salida se ha hecho a las 11 horas desde la Rambla Ferran, punto de encuentro de la jornada, donde también se han llevado a cabo talleres, animación y sorteos dirigidos a todas las edades.

La teniente de alcalde responsable de Movilidad, Cristina Morón, y el concejal de Cooperación y Salud, Jackson Quiñonez, han participado activamente en la pedalada y han subrayado la relevancia de impulsar iniciativas como esta para “fomentar la concienciación en torno a una movilidad más sostenible y respetuosa con el medio ambiente”.

La Pedalada Popular se ha consolidado como uno de los actos más destacados de la Semana de la Movilidad en Lleida, convirtiéndose en una jornada familiar y lúdica que combina deporte, salud y compromiso con el futuro de la ciudad.