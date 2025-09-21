El Rectorado de la Universitat de Lleida, sin climatización por obras para renovarla

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El edificio del Rectorado de la Universitat de Lleida (UdL) está actualmente sin aire acondicionado a causa precisamente de las obras de mejora de la climatización de este inmueble, para que sea más eficiente energéticamente. Las obras han coincidido con con una semana de calor veraniego, con temperaturas de más de treinta grados en la capital, lo que ha obligado a la UdL a reubicar al personal de algunos despachos a otros espacios y a colocar aparatos de climatización portátiles, los denominados ‘pingüinos’, indicó un portavoz del equipo rectoral. De hecho, han instalado uno incluso en el despacho del rector. También se abren las ventanas para ventilar e intentar generar corrientes de aire. Está previsto que los trabajos se prolonguen al menos durante este mes y el siguiente.

Por otra parte, una de las casetas de obras situados junto al Rectorado se ha convertido en el refugio de una persona sin hogar, ya que en su interior se puede apreciar un colchón o otros enseres. En la zona ajardinada del aparcamiento de este edificio, junto a la rampa y las escaleras de acceso, suelen ubicarse habitualmente personas ‘sin techo’.