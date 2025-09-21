SEGRE

BOMBEROS

Fuegos en el Barri Antic, Pardinyes y Prat de la Riba

Restos del incendio en el solar del Barri Antic. - MAGDALENA ALTISENT

Restos del incendio en el solar del Barri Antic. - MAGDALENA ALTISENT

Cinco dotaciones de los Bomberos trabajaron la madrugada de ayer en la extinción de un fuego en un solar entre las calles Cavallers y Companyia, en el Barri Antic. Se declaró a as 1.24 horas y obligó a desalojar y confinar a varios vecinos. Se quemó el asilante de una fachada y basura acumulada.

Por otra parte, ayer al mediodía se declaró un fuego en un piso del bloque Grup la Pau de Pardinyes. Al lugar acudieron tres dotaciones. Una persona fue atendida por los servicios sanitarios. Los Bomberos ventilaron el inmueble afectado. Posteriormente, a las 16.32 horas se registró un fuego en una vivienda de la avenida Prat de la Riba. Ardió un horno en un domicilio. Acudieron cuatro dotaciones de los Bomberos, patrullas de la Guardia Urbana y el SEM.

