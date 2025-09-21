La Federació d’Associacions de Veïns de Lleida exige a las administraciones implicación para retirar el amianto

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La Federación de Asociaciones de Vecinos de Lleida reclama a las administraciones más implicación en la retirada del amianto que todavía queda en los municipios. Así lo indicó ayer su presidente, Toni Baró, en una jornada organizada por la FAV y su Escuela de Participación Ciudadana, que se celebró en el centro cívico de Balàfia. Baró señaló que en la capital, l’Horta y muchas poblaciones de Lleida aún quedan construcciones con este material y apuntó que han recibido “decenas de consultas” de personas que tienen depósitos o conducciones de amianto. Recordó que el fibrocemento (también denominado asbesto) cuando se rompe o desgasta libera una microfibras que al respirarlas se instalan en los pulmones y pueden provocar patologías graves. Por ello, cree que por ley se debería “obligar” a ayuntamientos, Diputación y consells comarcals a destinar dotaciones económicas para ayudar a retirar y ve “urgente” crear en todos los municipios comisiones de trabajo con entidades y administraciones para establecer un plan para su retirada, priorizando centros de enseñanza y edificios públicos.

Baró dijo que actualmente “se está incumpliendo la normativa porque debería haber un censo de todo el fibrocemento que queda y una planificación para su retirada” y apostó por una ley integral estatal sobre esta cuestión. Subrayó que el amianto es “un asesino silencioso, silenciado y evitable”. Señaló que la Generalitat solo ha detectado un 20% de las 4 millones de toneladas que calculan que quedan e instó a concienciar a la población de la importancia de no manipular este material sin protección.Por su parte, Montserrat Puiggené, de la Unidad de Salud Laboral de Lleida, Alt Pirineu i Aran, señaló que las enfermedades que pueden desarrollar los trabajadores expuestos al amianto tienen una latencia de más de 30 años y apuntó que la principal patología es un tipo de cáncer denominado mesotelioma pleural. Afirmó que gestionan un programa de vigilancia de la salud y los servicios de prevención de riesgos laborales de las empresas se encargan de vigilar la de sus empleados. También participó Josep Tarrés, neumólogo especialista en enfermedades causadas por el asbesto.