Paneque anuncia que las obras de la nueva estación de buses de Lleida acabarán a finales de año

La consellera de Territorio, Sílvia Paneque, aseguró ayer que las obras de la nueva estación de autobuses acabarán a finales de año y que entrará en funcionamiento durante el primer trimestre de 2026. Lo anunció durante su visita al nuevo equipamiento, situado en los Docs, en la plaza Ramon Berenguer IV junto al alcalde, Fèlix Larrosa, y la delegada del Govern en Lleida, Núria Gil. Detalló que “la previsión inicial era que las obras acabasen a principios de 2026, pero gracias al esfuerzo y el buen ritmo de trabajo hemos podido reducir los plazos y creemos que podrán estar listas a finales de año”. Tanto Paneque como Larrosa destacaron que Lleida tendrá “una de las estaciones de buses más bonitas de Europa” y que con este nuevo equipamiento la ciudad “pasará de disponer de una terminal obsoleta a un verdadero intercambiador de primer nivel”. La consellera también remarcó que la nueva estación ha costado 38,2 millones de euros procedentes de fondos europeos, que los trabajos empezaron en primavera de 2024, contará con 28 andenes y prevén que acoja una media de 1,4 millones de viajeros al año de más de 120 líneas entre trayectos por toda Catalunya, estatales internacionales. Añadió que el equipamiento, de 12.500 metros cuadrados, contará con dos entradas, una por la plaza Ramon Berenguer IV y otra por Comtes d'Urgell. En su interior habrá un restaurante y la planta superior tendrá un mirador. Por su parte, Larrosa informó que están ultimando el plan para reordenar la movilidad de Príncep de Viana para evitar su colapso y que, entre otras medidas, prevén reubicar la parada de taxis.

Nuevos trenes para FGC

Antes de visitar las obras, Paneque y Larrosa asistieron a la presentación del primero de los cuatro trenes eléctricos que circularán por la línea Lleida-Terrasa a partir del próximo verano, que será cuando está previsto que Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) asuma el servicio. El convoy tiene capacidad para 439 viajeros y se contrararán a 20 maquinistas para esta línea. Ahora, el tren estará unas 23 semanas en las instalaciones del Pla de Vilanoveta para pasar las pruebas de homologación.