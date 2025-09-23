Apoyo de La Caixa a becas para alumnos de la UdL

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La Fundació ‘la Caixa’, a través de CaixaBank, aporta 20.000 euros a la Universitat de Lleida para el programa de ayudas para vivienda y desplazamiento para alumnos de la UdL. Esta convocatoria tiene un presupuesto total de 80.000 euros y pueden optar estudiantes de grado cuyo domicilio no esté en Lleida, Tremp o Igualada, que hayan superado un mínimo de créditos y su renta familiar no sobrepase el límite fijado para las becas de Equidad. La ayuda para la vivienda es de 750 euros y la de desplazamiento, según la distancia. Por otra parte, la conselleria de Universidades ha resuelto la convocatoria de ayudas FI-STEP para contratar 250 investigadores predoctorales en tecnologías de vanguardia durante 3 años.