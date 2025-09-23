El stock de vivienda en Lleida está en mínimos: los compradores encuentran menos oferta disponible que nunca

Publicado por segre Creado: Actualizado:

El mercado inmobiliario español sigue acercándose a niveles críticos de oferta. Según un estudio de Idealista basado en las viviendas anunciadas en su plataforma desde 2014, el nivel de oferta registrado en el segundo trimestre de 2025 es apenas un 9% superior al mínimo histórico que se experimentó en el primer trimestre de 2014. En este sentido, la provincia de Lleida ya ha alcanzado su punto más bajo, dejando a los compradores con menos opciones disponibles que nunca en el mercado.

La escasez de viviendas no es exclusiva de Lleida. El informe revela que prácticamente todos los grandes mercados están experimentando mínimos históricos. Entre las ciudades que han tocado fondo en cuanto a disponibilidad se encuentran Alicante, Bilbao, San Sebastián, Madrid, Palma, Sevilla y Valencia. La lista se amplía con A Coruña, Almería, Ávila, Burgos, Ceuta, Ciudad Real, Girona, Guadalajara, Huelva, Huesca, Las Palmas de Gran Canaria, Lugo, Murcia, Oviedo, Palencia, Pamplona, Salamanca, Santa Cruz de Tenerife, Segovia, Soria, Tarragona, Teruel, Toledo, Valladolid, Vitoria, Zamora y Zaragoza.

Menos provincias en mínimos

El número de provincias que experimentan una oferta en venta en mínimos históricos es 26, entre ellas también Guipúzcoa, Vizcaya, Madrid, Sevilla o Valencia. Entre las que están más lejos de ese punto destacan Granada (con una diferencia del 173% frente a su mínimo), Ourense (154%), Alicante (138%), Cáceres (113%), Jaén (108%), Córdoba (93%), Málaga (89%) o Girona (87% en ambos casos).