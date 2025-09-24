Arrancan las clases de cuidados estéticos para pacientes con cáncer en el Torre Vicens

Publicado por Marc Carbonell Lleida Creado: Actualizado:

Una quincena de alumnas del instituto Torre Vicens son las primeras estudiantes leridanas de FP que se formarán este curso para aplicar cuidados estéticos a pacientes con cáncer. Aprenderán tratamientos capilares, de la piel o las uñas, así como a dar masajes especiales, ya que los pacientes oncológicos requieren un tacto muy superficial, casi sin presión.

Como ya informó este diario, el centro estrena este módulo optativo de 99 horas dentro del segundo curso del ciclo superior en Estética Intgral y Bienestar. Lo trae de la mano de la Fundació Ricardo Fisas Natura Bissé, cuya responsable de Estética Oncológica, Meritxell Solé, presentó el curso ayer a las futuras esteticistas oncológicas.

Una de las jóvenes, Kayra, destacó que quiere aprender “todos los cánceres que hay y las diferentes formas de tratar a cada persona, no se debe actuar igual si se someten a quimioterapia o radioterapia”. Otra alumna, Carla, dijo que “todos conocemos a alguien con cáncer, me gustaría saber cuidarlos y entender cómo se sienten”.

Por su parte, Solé celebró que “las alumnas han mostrado mucho interés en poder poner en práctica los protocolos que aprenderán”. Al respecto, explicó que están gestionando con la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) la posibilidad de que las estudiantes hagan sus prácticas dentro del programa de voluntariado de la fundación, que lleva a cabo cuidados estéticos a los usuarios de la AECC cada semana. “Ahora tenemos lista de espera y no podemos cubrir todas sus necesidades, así podríamos ir más días”, añadió.

La directora del Torre Vicens, Chus Castro, subrayó que “estamos incrementando las competencias profesionales de nuestras alumnas, al mismo tiempo que potenciamos la solidaridad y voluntariado. Ya colaborábamos con la AECC con la rama de la peluquería, y ahora damos un paso más”. Asimismo, la profesora y jefa de los estudios en Imagen Personal, Raquel Jordan, explicó que “hemos empezado a idear un proyecto conjunto con la AECC y las compañeras del ciclo en Asesoría de Imagen Personal y Corporativa”. También celebró que dos chicos ya se han matriculado para el módulo el año que viene.