Doce productoras de la Horta participarán en la feria MOS, la renovada feria de Sant Miquel de Lleida

Puestos de productoras locales durante la Feria de Sant Miquel, imagen de archivo

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La asociación de Productores del Horta y la Concejalía han preparado un espacio específico para el antiguamente denominada Feria de Sant Miquel, ahora feria MOS, que consistirá en un salón gastronómico popular del sábado 27 hasta el lunes 29.

Un total de 12 productores de la Horta participarán con su oferta artesanal y agroalimentaria, y el programa incluye cuatro degustaciones para acercar los productos locales al público.

Degustaciones programadas

Sábado a las 12.00 horas : Granja Pifarré ofrecerá un maridaje de cerveza artesana pallaresa con una hamburguesa selecta de la Horta, acompañada de queso elaborado a la granja de cabras de Cal Quitèria, en Almacelles.

Sábado a las 13.00 horas : La Bodega de Sanui presentará una degustación de sus vinos y vermúes.

Domingo a las 18.00 horas : Frutas Andreu propondrá una degustación de salsa de calçots elaborada con productos del Horta.

Lunes a las 18.00 horas : El Grupo Aragonés dará a conocer un nuevo producto en conserva, elaborado con ingredientes del Horta.

Los objetivos de la asociación de Productores del Horta

La asociación quiere subrayar "la riqueza gastronómica y el potencial turístico de la Horta, reforzando su presencia en uno de los acontecimientos agrarios más importantes del país."

La nueva feria MOS nace este año al separarse las actividades populares de las profesionales, las cuales tendrán un certamen propio en noviembre.