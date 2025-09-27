Aprobada una moción que insta a retirar el recurso contra el Lleida CF

Publicado por Marc Carbonell Lleida Creado: Actualizado:

Todos los grupos de la oposición votaron ayer a favor de la moción de PP, ERC, Junts y el Comú para “garantizar la continuidad del Lleida CF en el Camp d'Esports”. Los 18 concejales que no forman parte del gobierno aprobaron instar al alcalde a desistir del recurso de apelación contra el auto del Juzgado Contencioso Administrativo de Lleida que permite al club continuar jugando en el estadio hasta –como mínimo– 2027, con los únicos votos en contra del PSC. La moción también insta a constituir una comisión de negociación con el club y los grupos municipales para la firma de un convenio para la cesión del uso del Camp d'Esports. En cambio, la moción con un título similar impulsada por el PSC fue rechazada en parte, ya que solo prosperó en los votos a favor de dos de los cuatro puntos. Así se escenificaron las visiones divergentes sobre la relación con este club de fútbol en el pleno, al que asistieron seguidores y representantes del equipo.

El teniente de alcalde Carlos Enjuanes tomó la palabra en nombre del gobierno municipal, ya que el alcalde, Fèlix Larrosa, la primera teniente de alcalde, Begoña Iglesias, y el concejal de Deportes, Jackson Quiñónez, abandonaron la sala y se abstuvieron de debatir y votar por cuestiones legales. Enjuanes reiteró que el gobierno “no quiere echar al Lleida CF del Camp d’Esports ni su desaparición, hemos buscado y ofrecido la solución más favorable y sostenible dentro de la legalidad y siempre nos hemos sentado a dialogar”.

Como portavoz del grupo impulsor de la moción, el concejal de ERC Xavi Estrada acusó al alcalde de “actuar sin diálogo, escondiéndose en informes jurídicos para recuperar el control del campo sin acuerdo con el equipo y sin informar a la oposición”. También destacó los ochenta años de historia del club y su “relación indestructible con el estadio más antiguo de Catalunya”.

El jefe de la oposición y portavoz del PP, Xavi Palau, valoró que “es conveniente la desjudicialización del conflicto” y que “debemos defender los clubes que llevan el nombre de Lleida arreu, no estamos para sacar a nadie del Camp d’Esports”. También lamentó la “falta de propuestas para dar una solución”.

Por su parte, el edil de Junts David Melé insistió en la necesidad de un “acuerdo para que el Lleida CF pueda seguir jugando en el Camp d’Esports con garantías, no podemos permitir convertir el futuro de nuestro club en un escenario de confrontación”.

El concejal de Vox Josep Roca afirmó que “ERC no duda en instrumentalizar un conflicto con fines partidistas”. Asimismo, la edil del Comú, Laura Bergés, valoró que se trata de un “problema mal resuelto por la mala gestión del gobierno”.