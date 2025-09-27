La Paeria de Lleida pacta con una promotora social edificar 104 pisos asequibles

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El gobierno de la Paeria ha cerrado esta semana un acuerdo con una promotora social para la construcción de más de un centenar de pisos que ampliarán la oferta de vivienda en la ciudad. Se edificarán en dos fincas que se ha solicitado inscribir en la Reserva de Solares de la Generalitat y entre ambas promociones están previstos 104 pisos, según los primeros cálculos.

Una veintena se construirán en el solar ubicado entre los números 28 y 38 de la calle Cavallers, delante del Parador. Este terreno es el resultante del derribo de los inmuebles de los números 34, 36 y 38, unido a las fincas adyacentes. El alcalde, Fèlix Larrosa, subrayó que se trata de “una operación clave para el incremento de la habitabilidad en el Centro Históric, uno de los objectivos de la transformación del barrio, donde se prevé aumentar la oferta para garantizar el bienestar de las familias y facilitar la emancipación juvenil”. Asimismo, en la calle Francesc Bordalba i Montardit se propone la construcción de 84 viviendas de promoción pública.

Actualmente, en la ciudad de Lleida se están construyendo o están en trámite 752 pisos, de los cuales 159 a precios asequibles, según los datos actualizados del departamento de Licencias del ayuntamiento. Los que ya están en construcción ascienden a 609, de los que 148 son asequibles. “Lleida tiene un buen futuro desde el punto de vista residencial y centramos nuestros esfuerzos en seguir creciendo con el objetivo de superar, en un año y medio, la declaración de mercado tensionado”, afirmó el alcalde. En conjunto, se prevé la construcción de más de 3.000 viviendas asequibles.

Por otra parte, la Paeria ha convocado una plantación popular de 80 árboles para el martes en Fleming. Los trabajos para renaturalizar un tramo de esta calle, donde también habrá 8.000 plantas, se iniciaron en diciembre de 2024 y está previsto finalizarlos en noviembre. En dos años se han plantado en Lleida más de 2.000 árboles y están previstos 850 más esta campaña.