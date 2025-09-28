Dieciocho intoxicados al arder un piso en Lleida

Publicado por REDACCIÓN Ignasi Gómez Cabrera Lleida Creado: Actualizado:

Los Bomberos de la Generalitat trabajaron ayer para extinguir un aparatoso incendio en una vivienda de un bloque de pisos de la calle Quatre Pilans, en el barrio de Cappont de Lleida. El incidente dejó un balance de dos familias realojadas, dos pisos declarados inhabitables (uno de ellos de forma preventiva) y 18 personas afectadas por inhalación de humo —ninguna de ellas de carácter grave— que fueron evacuadas al hospital Arnau de Vilanova y al CUAP de Lleida por el Sistema de Emergencias Médicas (SEM).

El incendio se declaró poco antes de las nueve de la mañana en el tercer piso del edificio. Los Bomberos desplazaron hasta el lugar nueve dotaciones, que trabajaron inicialmente para controlar la progresión de las llamas. Evacuaron a parte de los vecinos por la fachada mientras que pidieron al resto que se confinaran durante los trabajos de extinción. Los efectivos del cuerpo lograron sofocar el fuego hacia las once y media.

El SEM, por su parte, activó siete ambulancias, una de las cuales era colectiva. Los 18 atendidos por inhalación de humo no revestían gravedad y su afectación era de carácter leve o muy leve.

El fuego, que también afectó la instalación de agua y luz del edificio, no provocó daños personales graves, pero dos viviendas fueron declaradas inhabitables. Una corresponde al tercer piso, que ardió completamente, y la otra al cuarto piso, que se decidió precintar de forma preventiva. Las familias que las habitaban, una de seis miembros —dos adultos y cuatro menores— y otra formada por dos adultos, fueron realojadas por sus familiares. El resto de habitantes del bloque pudieron volver a sus pisos, según informó el mismo consistorio leridano.

La Guardia Urbana y los servicios técnicos municipales se desplazaron al lugar de los hechos y trabajaron conjuntamente con los Bomberos para determinar las causas que habían provocado el incendio, que no habían trascendido al cierre de esta edición.

Trabajos también por la tarde

A primera hora de la tarde, efectivos de los Bomberos y de la Guardia Urbana también trabajaron para asegurarse de que el fuego no se reavivara.