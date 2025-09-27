MOS y Salón del Automóvil abren hoy como herederos de Sant Miquel

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El nuevo certamen MOS y el Salón del Automóvil inician hoy su primera edición, herederos de la Fira de Sant Miquel y centrados en actividades lúdicas y gastronómicas para el público en general, mientras que el salón profesional, rebautizado como Agrobiotech Innovation Forum, se celebrará en noviembre. Los visitantes, con entrada gratuita, encontrarán 70 estands y unas cincuenta actividades hasta el lunes. La inauguración será a las 11.00 horas, a cargo del chef ejecutivo y copropietario de La Boscana, Joel Castañé.

La feria acogerá el Gust de Lleida Experience, organizado por la Diputación, desde las 12.00 hasta las 23.00 horas, con showcookings, tardeo, actuación de DJ, sorteos y exhibiciones de castellers y sardanas. Paralelamente, habrá talleres sobre zumos naturales, aceite de la DOP Les Garrigues, sidras artesanas, fruta de temporada, patata bravas y un maridaje de frutos secos con licores artesanales. La Associació de Productors de l’Horta presentará un maridaje de carne de ternera y cerveza artesana pallaresa y una degustación de vermuts. También habrá una exposición de tractores antiguos.

El director de Fira de Lleida, Oriol Oró, destacó el carácter “lúdico, festivo y social” del certamen, que “pone en valor” los productos de la tierra y la gastronomía y da un espacio al sector del automóvil.