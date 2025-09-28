“Comprar productos de l’Horta representa comprar salud”

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

“Comprar en l’Horta no es solo comprar manzanas, es comprar salud”. Este fue el principal mensaje que quiso dejar claro ayer Francesc Rosselló, presidente de la Associació de Productors de l’Horta, en su presentación ayer de los productos de esta zona de la ciudad. Destacó que van incorporando novedades, como por ejemplo las hamburguesas de carne de ternera “Selecta de l’Horta” de la Granja Pifarré, que se dieron a conocer ayer en un maridaje con cerveza artesana pallaresa. También las sidras elaboradas por Fruita Blanch y denominadas “Lo Padrí” y “La Padrina”. Rosselló remarcó que todavía les “cuesta” que se conozcan y valoren sus productos, pese a que van a muchos mercados y “picamos piedra” y confió en que antes de final de año cristalice un proyecto de disponer de una zona para venderlos en una importante cadena de supermercados. La asociación está formada por una veintena de productores, pero el presidente puntualizó que son una docena los que trabajan a pequeña escala.

El alcalde, Fèlix Larrosa, consideró que la feria MOS es un “homenaje muy especial a las personas que viven y de l’Horta, a nuestros payeses, que además mantienen una estima por un paisaje que es parte esencual de nuestra identidad y de nuestro futuro”.