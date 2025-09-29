Arrestado por robar en un coche y estafa bancaria en Lleida

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La Guardia Urbana de Lleida arrestó este fin de semana a un hombre acusado de un delito de robo en interior de vehículo y otro de estafa bancaria en la Zona Alta. El detenido habría abierto un vehículo y habría sustraído varias tarjetas bancarias, con las que realizó diferentes pagos en locales de la zona. Los agentes lo pudieron identificar y localizar gracias a las cámaras de seguridad de los establecimientos.

Asimismo, la Urbana se encuentra trabajando en el dispositivo policial previsto para la Fira Mos y las Festes de la Tardor, que reúnen mucho público en el Centre Històric.