La feria MOS gusta

La feria MOS de productos agroalimentarios y el Salón del Automóvil se coronaron ayer como dignos herederos de la Fira de Sant Miquel, a juzgar la gran cantidad de público que arropó los dos certámenes. Hubo lleno en los pabellones, la carpa y el exterior y la mayoría de visitantes elogiaron el nuevo formato, pensado para un público generalista.

“A mí no me interesa mucho la maquinaria agrícola, pero sí la alimentación, así que esta feria me parece muy bien. Ya irán los profesionales del sector agrario a la otra”. Así se expresó ayer uno de los muchos visitantes que se acercaron al certamen MOS, atraídos por la oferta productos agroalimentarios de proximidad, y resume el sentir general del público asistente, según pudo constatar este diario. Hubo lleno en la final de la Lliga del Porc i la Forquilla (ver pàgina 4), así como en los talleres y degustaciones, y las paradas fueron un hervidero constante de visitantes, igual que ocurrió en el Salón del Automóvil. Además, el espacio exterior estuvo de lo más concurrido y animado al ritmo de rumbas. De este modo, se confirma la buena acogida la división de la Fira de Sant Miquel en este certamen gastronómico para el público general y el Agrobiotech Innovation Forum de noviembre para los profesionales.

“Es mejor así. Esta feria es más espaciosa y con mucha animación. Si no eres del sector agrario, esta está muy bien”, indicó otro visitante. Y otro más añadió que “hemos mirado también los coches, pero venimos básicamente por los productos de alimentación y seguro que compraremos algo”. “Ya veníamos siempre a la Fira de Sant Miquel, pero esta es mejor”, recalcó otra visitante. No obstante, hubo quienes echaron de menos que hubiera una reprentación más amplia de tractores, y no solo una muestra de una decena de clásicos.

Asimismo, el espacio Gust de Lleida, impulsado por la Diputación, se llenó también en la segunda jornada de degustaciones y showcookings. Los asistentes pudieron probar orelletes maridadas con manzanilla de Linyola, el pan PiriPonent del Gremi de Forners de les Terres de Lleida y un maridaje de cervezas artesanas con queso, por ejemplo. También hubo tast de dulces, de los vinos ganadores del tercer concurso de la DO Costers del Segre y la presentación del plato creativo “Plaers del Pla” maridado con vermut. Para hoy, se ofrecerán degustaciones de callos de Lleida y brocheta de conejo con fricandó de setas y turrones de la IPG de Agramunt, entre otras.

Buen ritmo de ventas en el Salón del Automóvil

El Salón del Automóvil, ubicado en el pabellón 4 y una zona exterior, estuvo ayer de lo más concurrido, tanto desimples curiosos como por personas realmente interesadas en efectuar una compra.

El presidente de la Asociación de Automoción de Lleida, Mario Pinilla, se mostró satisfecho con el ritmo de ventas, aunque prefirió esperar a hoy, último día del certamen, para hacer balance. “Las sensaciones son buenas”, remarcó, y afirmó que los expositores han efectuado también muchos contactos que esperan que los concesionarios puedan concretar en ventas una vez finalizada la feria.