El primer Salón del Automóvil de Lleida cierra con más de 160 ventas

Marc Carbonell Lleida

El Salón del Automóvil, que compartía recinto con la feria MOS, cerró ayer su – también– primera edición con satisfacción de organizadores y concesionarios, ya que todas afirmaron que tienen la intención de volver en la próxima edición. El presidente de la Asociación de la Automoción de Lleida, Mario Pinilla, celebró la “afluencia muy buena” de visitantes durante los 3 días y detalló que se han vendido como mínimo 160 vehículos nuevos. No obstante, “durante esta semana se acabarán de cerrar más ventas y el viernes sortearemos un descuento de 6.000 euros” entre todos los compradores, explicó.

Pinilla indicó que la mayoría de los coches nuevos que se venden son híbridos, “los que dan más seguridad”. Tanto los convencionales como los enchufables tienen más éxito que los eléctricos, que “tienen su mercado, pero todavía no acaban de despegar a causa de la desconfianza en la cantidad de puntos de carga”. Consideró que los eléctricos “son perfectos en circuitos urbanos” si se dispone de un punto de carga en casa, y mostró su “plena confianza” en que acaben dominando el mercado ante el “retroceso muy claro de los de gasolina y –sobre todo– gasoil, aunque continúan siendo los más vendidos de segunda mano”, afirmó.

La mayoría de los vehículos expuestos ofrecían ofertas de financiación. “Los precios han subido y los híbridos parten de 26.000 euros, aunque también se pueden encontrar por poco más de 10.000. Nos tenemos que adaptar a las necesidades, los coches son la segunda inversión más importante de las familias”, concluyó Pinilla.