Fleming empieza a ser ‘verde’

El tramo renaturalizado de Fleming por fin comienza a ser un paseo verde. Ayer la Paeria organizó una jornada ciudadana de plantación de árboles y arbustos en esta zona, cuyas obras comenzaron en diciembre del año pasado y debían haber acabado en junio. Familias con niños no quisieron perderse la actividad en la que, además de plantar, pudieron conocer las especies que se han elegido, adaptadas al clima de Lleida. En total, el nuevo paseo contará con 85 árboles y casi 8.000 plantas arbustivas, según detalló el alcalde, Fèlix Larrosa. “Abrimos una rambla nueva, junto al Camp d'Esports, que ha de permitir avanzar en un modelo de ciudad más sostenible”, remarcó, y recordó que se trata de una actuación financiada con fondos europeos. Consideró que acciones como esta son importantes para que “todo el mundo haga suyos estos espacios, los conserven y los cuiden, y entiendan la voluntad de avanzar hacia una ciudad más verde”.

En este sentido, destacó que hasta finales de año tienen previsto plantar 850 árboles, algunos como reposiciones y otros en espacios nuevos, y subrayó que por cada árbol que talan a causa de obras plantan otros. Detalló que “el objetivo es llegar a 4.000 árboles en todo el mandato y a final de año nos acercaremos a los 3.000”.

Por otra parte, la teniente de alcalde Begoña Iglesias afirmó que justo ayer comenzaron los trabajos de reparación de la zona del paseo renaturalizado en la calle Riu Ebre, en Cappont, donde hubo una fuga de agua la primera semana de agosto. Ademas, rebatió la críticas sobre la presencia de algunos árboles secos en ese paseo. “No están muertos, están en estado críticó”, aseguró, y añadió que el área de sostenibilidad ha detectado signos de vida en sus raíces, de manera que prefiere “esperar un par de meses” para ver si resisten. En caso contrario, serán renovados, señaló Iglesias.