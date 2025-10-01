Inversión estatal en el parque de Gardeny y Agrotecnio

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El Estado destina 260 millones a investigación e innovación en Catalunya, parte de los cuales serán para Lleida, fruto del acuerdo logrado por ERC en 2023 y que se concretó en el marco de la comisión mixta de Aseuntos Económicos y Fiscales, según indicó ayer el grupo municipal republicano.

Uno de los proyectos que recibirá financiación es la ampliación del macroarchivo del Consorcio de Servicios Universitarios de Catalunya en otro edificio ‘H’ de Gardeny, con una inversión que ronda los 5-6 millones. Alrededor de otro millón es para crear el Centro Nacional de Edición Genética de Cereales de Agrotecnio. Otra cantidad similar es para reducir la deuda del parque Agrobiotech y también financiará la compra de un nuevo telescopio para el Observatorio del Montsec.

“Cuando hay diálogo y compromiso político, los resultados llegan. Y hoy Lleida es una clara beneficiaria”, afirmó la portavoz de ERC en la Paeria, Jordina Freixanet. Subrayó que estos recursos “suponen un impulso histórico que se traducirá en más oportunidades, talento y proyección internacional” y añadió que impulsarán proyectos “que reforzarán el papel de la ciudad como capital universitaria y de investigación agroalimentaria”.“Estas iniciativas hacía tiempo que reclamaban apoyo institucional y gracias al acuerdo de ERC con el Estado y la Generalitat tienen financiación garantizada”, destacó.