Luz verde a la venta de 20 fincas para viviendas en Torre Salses

A la espera del centro comercial. Promenade tiene previsto iniciar en breve la construcción en Torre Salses de su centro comercial y de ocio, puesto que desde hace un mes dispone de licencia de obras. - AMADO FORROLLA

La junta de gobierno local de la Paeria acordó el pasado día 25 dar por finalizada la tramitación para poder licitar la venta a través de concurso de veinte parcelas en el plan SUR 42, que corresponde a la zona de Torre Salses, entre La Bordeta y Els Mangraners, para destinarlas a la construcción de viviendas. En concreto, se trata de once fincas situadas en los números 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20 y 22 de la calle Josep Betriu y nueve en los números 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 y 21 de la calle Josep Maria Minguella.

Están ubicadas en la parte de Torre Salses más próxima a Els Mangraners y la variante sur y tiene previsto licitarlas todas en lotes independientes. Asimismo, el documento indica que antes de iniciar este procedimiento es necesario solicitar un informe a la dirección general de Administración Local.

El ayuntamiento lleva al menos desde 2024 tramitando la venta de estas parcelas, así como otras dos de la Empresa Municipal de Agenda Urbana. Además, el alcalde anunció el pasado mes de mayo la intención de destinar veintidós parcelas de Torre Salses para chalets y una combinación de edificios de pisos de renta libre y de venta a precio tasado, así como noventa y nueve pisos de alquiler asequible para jóvenes. En ese momento, confió en que “en unos meses” estuvieran las grúas instaladas.

Asimismo, Promenade también está ultimando el inicio de obras de su área comercial y de ocio de 56.953 metros cuadrados, puesto que desde principios del mes de septiembre dispone de la licencia de obras municipal, una década después de iniciar la tramitación del proyecto. Supondrá un inversión de unos 120 millones y la creación de alrededor de un millar de empleos. La promotora ya disponía de licencia comercial de la Generalitat desde principios de año y hace meses que puso en marcha el proceso de elección de las constructoras. Tendrá un hipermercado de 7.779 metros, para el cual ya cerró un acuerdo con Bon Preu; 15.494 m² estarán destinados a grandes tiendas de varios sectores; 25.345, a tiendas pequeñas; 3.254, a un gran cine con nueve salas de última generación; y 2.759 m², a bares, restaurantes y pequeños negocios de ocio.