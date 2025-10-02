Cada año se roban unas 6.000 plantas y flores de jardineras de Lleida: tienen un coste de 9.000 euros para el ayuntamiento

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Cada año se roban unas 6.000 plantas y flores de los parterres y jardineras de la ciudad de Lleida, lo que supone un coste anual para el ayuntamiento de 9.000 euros. Así lo aseguró ayer el propio consistorio después de que el alcalde, Fèlix Larrosa, lamentara estos robos, que entidades como Escocells Lleida llevan meses denunciando y que afectan a todos los barrios dela ciudad.

“El ayuntamiento lo hace [poner plantas y flores] para tener una ciudad bonita y ordenada, me sabe muy mal que la ciudadanía no lo entienda así y que algunos vándalos se lleven flores”, dijo Larrosa. Por ello, pidió a los vecinos actuar con civismo. “Es un tema de corresponsabilidad, la ciudad estará mejor si todos ayudamos y para ello debemos respetar el espacio público, las jardineras, las paredes, las farolas y todo aquello que compartimos”, añadió.

El alcalde hizo estas declaraciones durante su visita a los trabajos de limpieza intensiva que desde esta semana y durante las dos siguientes se llevan a cabo en el Centro Histórico. Una actuación que forma parte del programa Barri a Barri. Esta semana la limpieza se centrará en la zona comprendida entre Prat de la Riba, la plaza Cervantes, el Turó de la Seu Vella y el Auditori Enric Granados, mientras que las dos siguientes se actuará en el resto del Barri Antic. Entre las actuaciones específicas que se harán estos días figuran reparaciones puntuales en la plaza del Dipòsit, limpieza de pintadas en la calle Botera y del muro de la plaza Joan Prenafeta y la limpieza de los juegos infantiles de las plazas Caterina Albert, Cervantes, Pepita Cervera y del parque de Santa Cecília