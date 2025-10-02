SEGRE

Una incidencia en la señalización en Lleida afecta a una decena de trenes

La avería se ha producido de madrugada y ya está solucionada, según Adif

Imatge d'arxi d'un tren AVE a l'estació de Lleida

Una decena de trenes –entre alta velocidad y larga y media distancia– se han visto afectados este jueves por una incidencia en la señalización en Lleida. Según Adif, la avería se ha producido de madrugada a la altura del polígono del Segre y ya está solucionada. No obstante, los trenes de alta velocidad de la línia entre Madrid y Barcelona pueden registrar retrasos hasta que se normalice la circulación.

